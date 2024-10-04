Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Профессиональный бокс. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 17:48

Российский боксер помог полиции задержать сбежавшего из зала суда преступника

Telegram Дзен

Олимпийский чемпион 2012 года по боксу Егор Мехонцев посодействовал сотрудникам правопорядка в задержании преступника, который сбежал из зала суда в Екатеринбурге. Об этом сообщается в Telegram-канале Федерации бокса России.

«Выяснилось, что он в нетрезвом виде сбил кого-то на машине. Приблизившись, понял, что идет борьба представителя правоохранительных структур и одного мужчины, который, как выяснилось, сбежал из суда. Я вернулся к машине, достал свои наручники, которые у меня остались еще со службы в полиции, и передал их правоохранителю», — сообщил Мехонцев.

Егор Мехонцев в 2012 году завоевал золото на Играх в Лондоне. Также в его послужном списке победа на чемпионате мира-2009.

Источник: Telegram-канал Федерации бокса России
Егор Мехонцев

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Арбитра из Италии отстранили от работы в Лиге чемпионов
Мичков – лучший новичок? Капризов бросит «Миннесоту»? Овечкин снесет рекорд? Пять вопросов перед стартом сезона НХЛ 2024/25
Начался ли полномасштабный конфликт на Ближнем Востоке. Разбор
«Зенит» разгромил «Акрон» в матче Кубка России
ФСБ установила причастных к подготовке убийства офицеров ВКС
Губернатор Орловской области сообщил о ракетной опасности в регионе
Сегодня
Вчера
Неделя