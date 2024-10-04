Российский боксер помог полиции задержать сбежавшего из зала суда преступника

Олимпийский чемпион 2012 года по боксу Егор Мехонцев посодействовал сотрудникам правопорядка в задержании преступника, который сбежал из зала суда в Екатеринбурге. Об этом сообщается в Telegram-канале Федерации бокса России.

«Выяснилось, что он в нетрезвом виде сбил кого-то на машине. Приблизившись, понял, что идет борьба представителя правоохранительных структур и одного мужчины, который, как выяснилось, сбежал из суда. Я вернулся к машине, достал свои наручники, которые у меня остались еще со службы в полиции, и передал их правоохранителю», — сообщил Мехонцев.

Егор Мехонцев в 2012 году завоевал золото на Играх в Лондоне. Также в его послужном списке победа на чемпионате мира-2009.