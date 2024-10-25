Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Профессиональный бокс. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 09:26

Российский боксер рассказал, как настраивается перед боем на юниорском первенстве мира

Telegram Дзен

Российский боксер Адам Муртазалиев признался, что поет гимн России, чтобы настроиться на поединок на юниорском первенстве мира в Черногории.

«Во время парада спортсменов я нес флаг России. Я всегда любил патриотическую тему. Каждый раз перед боем для настроя я пою гимн нашей страны, пою его и после победных поединков. Я горжусь и чувствую себя рыцарем, когда исполняю наш гимн», — приводит слова Муртазалиева ТАСС.

Первенство мира, организованное Международной ассоциацией бокса (IBA), завершится в Черногории 4 ноября.

Источник: ТАСС

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Шарапова будет включена в Международный зал теннисной славы в 2025 году
Эксперты назвали места для отдыха в ноябре
Зеленский пренебрежительно высказался в адрес Генсека ООН
Овечкин забил второй гол в сезоне в матче «Вашингтона» с «Филадельфией»
Гаврилов предложил сыграть с командой кладбища, а бывший тренер «Спартака» нашел плюсы. Что случилось после того, как сборная России узнала своих будущих соперников
Ситуация в Коркино стабилизирована после беспорядков
Сегодня
Вчера
Неделя