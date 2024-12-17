Российский боксер рассказал, как спарринговал с Фьюри перед реваншем с Усиком

Российский спарринг-партнер Тайсона Фьюри Алексей Дронов рассказал о работе с британцем в подготовительном лагере перед реваншем с Александром Усиком.

«Спарринги проходили четыре раза в неделю, то есть очень много специальной работы, — сказал Дронов «СЭ». — Грубо говоря, каждый день в среду и субботу не было бокса. Каждая боксерская тренировка сопровождалась спаррингами. В первый раз я зашел вообще на один раунд, потом уже следующий раз четыре, вот в последнем спарринге, который был позавчера, семь раундов сделал.

Здесь уже я приехал на такой этап, когда самый разгар спаррингов, то есть здесь уже и он выкладывался, и ребята выкладывались, чтобы его до лимитов толкать. То есть здесь уже настоящие спарринги были, реально приближенные к бою. Это будет нескромно звучать, если я такое скажу, но... Я старался выложиться. Надеюсь, что я был полезен ему в этом тренировочном лагере. Только так могу ответить».

Реванш Тайсона Фьюри и Александра Усика состоится 21 декабря в Эр-Рияде. Первый поединок за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе завершился победой украинца раздельным решением судей.