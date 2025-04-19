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Ковалев: «Рад, что провел прощальный бой в карьере на родине»

Алина Савинова
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Российский боксер Сергей Ковалев рад, что смог завершить карьеру, проведя поединок на родине.

В ночь с 18 на 19 апреля Ковалев победил немца Артура Манна в главном событии вечера бокса в Челябинске. Бой завершился нокаутом в седьмом раунде.

«Я очень рад, что провел прощальный бой в карьере на родине — где стартанул, там и закончил. Сделал круг почета мирового бокса и поставил точку. Конечно, хотелось бы стать абсолютным чемпионом. Те, кто следили за мной, видели, что концовку моей карьеры скомкали всякие судейские и закулисные моменты... Значит, так надо. Жизнь продолжается. Теперь — жизнь без бокса», — цитирует Ковалева пресс-служба IBA.

Сергей Ковалев и&nbsp;Артур Манн.Ковалев закончил карьеру красивым нокаутом. Крашер разобрался с Манном в 7-м раунде

Всего на счету 42-летнего Ковалева за профессиональную карьеру 36 побед, 5 поражений и 1 ничья. Он является бывшим чемпионом мира по версиям WBA, IBF и WBO.

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Сергей Ковалев
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