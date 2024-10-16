Асбаров: «Надоело мусолить тему с дисквалификацией, моя цель — подраться в другой стране»

Российский боксер Сослан Асбаров поделился мыслями в преддверии поединка на турнире Ural FC 8.

«Ровно год я не выступал на большой арене. Соскучился по боям, ощущениям, зрителям. Хочу порадовать зрителей и показать хороший бой. После моей дисквалификации происходило многое, надоело мусолить эту тему. Всему свое время, к чему-то придем. Готов выступить за границей, потому что на другие страны моя дисквалификация не распространяется. С удовольствием подерусь в другой стране. Это моя следующая цель», — цитирует Асбарова MMA.Metaratings.ru.

На турнире Ural FC Асбаров проведет поединок по специальным правилам Ural FC против британца Роба Бордмана. Оба бойца остаются непобежденными.