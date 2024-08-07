Российский боксер Войцеховский хочет получить сербское гражданство

Российский боксер Василий Войцеховский заявил, что хотел бы получить сербское гражданство.

«В дальнейшем это даст возможность выступать в той же Сербии и приурочить это к усилению и без того тесного взаимодействия наших стран. И есть мечта — провести бой в центре Белграда у памятника Николаю II», — приводит слова Войцеховского ТАСС.

В феврале этого года Войцеховский решением судей победил аргентинца Эзекиеля Мадерну. 23 августа россиянин будет биться против конголезца Эрика Катомпы.