Российский теннисист Даниил Медведев посетил бой Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол

Российский теннисист Даниил Медведев посетил боксерский вечер в Эр-Рияде, главным событием которого стал бой российских боксеров Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка Бетербиев — Бивол.

Непобежденные российские боксеры Бетербиев (профессиональный рекорд 20-0) и Бивол (23-0) проводят бой за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. 39-летний Артур владеет поясами IBF, WBC и WBO, 33-летний Дмитрий — WBA и IBO.