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Российского боксера Дрозда отстранили из-за подозрений в допинге, он завершил карьеру в 2017 году

Алина Савинова
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Экс-чемпион мира по боксу по версии WBC россиянин Григорий Дрозд временно отстранен в связи с подозрениями в нарушении антидопинговых правил.

Как сообщается на сайте Международного агентства допинг-тестирования (ITA), отстранение действует с 9 сентября на основании базы данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS). Предполагаемое нарушение произошло 28 сентября 2014 года.

Дрозд дебютировал на профессиональном ринге в апреле 2001 года. 45-летний боксер является чемпионом мира и Европы по боксу и тайскому боксу. С 2014 по 2016 год он владел поясом WBC. Всего на его счету 40 побед и одно поражение.

Последний бой спортсмен провел против поляка Лукаша Яника в мае 2015 года, а в декабре 2017-го боксер объявил о завершении карьеры.

Григорий Дрозд

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