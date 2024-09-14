Российского боксера Дрозда отстранили из-за подозрений в допинге, он завершил карьеру в 2017 году

Экс-чемпион мира по боксу по версии WBC россиянин Григорий Дрозд временно отстранен в связи с подозрениями в нарушении антидопинговых правил.

Как сообщается на сайте Международного агентства допинг-тестирования (ITA), отстранение действует с 9 сентября на основании базы данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS). Предполагаемое нарушение произошло 28 сентября 2014 года.

Дрозд дебютировал на профессиональном ринге в апреле 2001 года. 45-летний боксер является чемпионом мира и Европы по боксу и тайскому боксу. С 2014 по 2016 год он владел поясом WBC. Всего на его счету 40 побед и одно поражение.

Последний бой спортсмен провел против поляка Лукаша Яника в мае 2015 года, а в декабре 2017-го боксер объявил о завершении карьеры.