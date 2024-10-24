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Сегодня, 14:24

Российскому боксеру Абдурашидову грозит пожизненная дисквалификация за удар соперника ногой

Игнат Заздравин
Корреспондент
Идрис Абдурашидов.
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Российский боксер Идрис Абдурашидов может получить пожизненную дисквалификацию за удар соперника ногой.

Россиянин проводил по правилам бокса бой против иранца Багера Фараджи в таиландском клубе Ali Boxing Club. В четвертом раунде, Абдурашидов, пропустив несколько атак, нанес сопернику удар ногой в голову, после чего Фараджи потерял сознание.

Победу в поединке присудили иранцу, а Абдурашидова дисквалифицировали с поединка. Этот бой стал для него дебютным в боксе, ранее он выступал в смешанных единоборствах. Россиянину грозит пожизненная дисквалификация не только в боксе, но и в ММА.

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