Российскому боксеру Абдурашидову грозит пожизненная дисквалификация за удар соперника ногой

Сегодня, 14:24
Российский боксер Идрис Абдурашидов может получить пожизненную дисквалификацию за удар соперника ногой.
Россиянин проводил по правилам бокса бой против иранца Багера Фараджи в таиландском клубе Ali Boxing Club. В четвертом раунде, Абдурашидов, пропустив несколько атак, нанес сопернику удар ногой в голову, после чего Фараджи потерял сознание.
Победу в поединке присудили иранцу, а Абдурашидова дисквалифицировали с поединка. Этот бой стал для него дебютным в боксе, ранее он выступал в смешанных единоборствах. Россиянину грозит пожизненная дисквалификация не только в боксе, но и в ММА.