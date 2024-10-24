Российскому боксеру Абдурашидову грозит пожизненная дисквалификация за удар соперника ногой

Российский боксер Идрис Абдурашидов может получить пожизненную дисквалификацию за удар соперника ногой.

Россиянин проводил по правилам бокса бой против иранца Багера Фараджи в таиландском клубе Ali Boxing Club. В четвертом раунде, Абдурашидов, пропустив несколько атак, нанес сопернику удар ногой в голову, после чего Фараджи потерял сознание.

Победу в поединке присудили иранцу, а Абдурашидова дисквалифицировали с поединка. Этот бой стал для него дебютным в боксе, ранее он выступал в смешанных единоборствах. Россиянину грозит пожизненная дисквалификация не только в боксе, но и в ММА.