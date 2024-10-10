Плечко: «Считаю, что Бивол сильнее Бетербиева с точки зрения технической подготовки»

Российский боксер Ростислав Плечко поделился ожиданиями от боя между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

«Я предполагаю, что Дмитрий выиграет по очкам, потому что он хорошо двигается на ринге, он как кошка. У него интуиция кошачья такая, из-за этого я ставлю на его победы. Сильная сторона Бетербиева — это нокаутирующий удар. То есть он сильнобьющий еще с любительского бокса. Был момент, когда он перешел в тяжелую весовую категорию. Это был чемпионат России, в Санкт-Петербурге проходил, но год не помню. Это по любительскому боксу, он тогда с тяжами дрался и ронял их. У него сильный удар, нокаутирующий.

Но с точки зрения технической подготовки, чуйкия считаю, что Дмитрий сильнее. Это бокс, пропустить может каждый. Я предполагаю, если бой продлится всю дистанцию, то Дмитрий выиграет по очкам, он фаворит в этом бою. Если Бетербиев победит, то, скорее всего, это будет победа нокаутом. Но это маловероятный сюжет», — приводит LiveResult слова Плечко.

12 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Бивол проведет против Бетербиева титульный бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

33-летний Бивол выиграл все 23 поединка в профессиональной боксерской карьере. У 39-летнего Бетербиева 20 побед в 20 боях.