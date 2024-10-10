Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Профессиональный бокс. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 01:21

Плечко: «Считаю, что Бивол сильнее Бетербиева с точки зрения технической подготовки»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Российский боксер Ростислав Плечко поделился ожиданиями от боя между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

«Я предполагаю, что Дмитрий выиграет по очкам, потому что он хорошо двигается на ринге, он как кошка. У него интуиция кошачья такая, из-за этого я ставлю на его победы. Сильная сторона Бетербиева — это нокаутирующий удар. То есть он сильнобьющий еще с любительского бокса. Был момент, когда он перешел в тяжелую весовую категорию. Это был чемпионат России, в Санкт-Петербурге проходил, но год не помню. Это по любительскому боксу, он тогда с тяжами дрался и ронял их. У него сильный удар, нокаутирующий.

Но с точки зрения технической подготовки, чуйкия считаю, что Дмитрий сильнее. Это бокс, пропустить может каждый. Я предполагаю, если бой продлится всю дистанцию, то Дмитрий выиграет по очкам, он фаворит в этом бою. Если Бетербиев победит, то, скорее всего, это будет победа нокаутом. Но это маловероятный сюжет», — приводит LiveResult слова Плечко.

12 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Бивол проведет против Бетербиева титульный бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

33-летний Бивол выиграл все 23 поединка в профессиональной боксерской карьере. У 39-летнего Бетербиева 20 побед в 20 боях.

Источник: LiveResult
Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Ураган «Милтон» обрушился на Флориду и расколол политиков США. Что пишут СМИ
Суд в Москве в закрытом режиме рассмотрел иск по делу Ларисы Долиной
Миллер допустил новый шоковый рост цен на газ в Европе и перебои в поставках
Пловец Евгений Рылов заявил, что хочет выступать под флагом России
Головин раскрыл, зачем прилетел из Монако. Что происходит в сборной России
World Aquatics может разрешить нейтральным пловцам участвовать в эстафетах
Сегодня
Вчера
Неделя