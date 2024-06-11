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Сегодня, 08:47

Рой Джонс: «Усик в реванше снова превзойдет Фьюри»

Давид Хачатрян
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Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжелой весовой категории Рой Джонс-младший (66-10) уверен, что абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (22-0) вновь победит экс-чемпиона по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (34-1).

«Александр Усик осознал, что может причинить боль Тайсону Фьюри. Он и раньше это понимал, но теперь уверен, что сможет нанести реальный вред сопернику. Маленький человек теперь знает, что может превзойти большого.

Усик — фаворит в реванше, и вот в чем дело: Тайсон Фьюри — очень умный парень и умеет приспосабливаться, но, по моему скромному мнению, Александр снова его превзойдет», — добавил Джонс в интервью Betway.

Реванш между Усиком и Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Бокс
Александр Усик
Рой Джонс
Тайсон Фьюри
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