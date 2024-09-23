Рой Джонс: «Джошуа был фаворитом, но что-то пошло не так»

Бывший абсолютный чемпион мира Рой Джонс-младший считает, что британец Энтони Джошуа может задуматься о завершении карьеры после поражения от Дэниэля Дюбуа.

«Поражение Джошуа связано скорее с ментальной стороной вопроса. Он был фаворитом, но что-то пошло не так. Он был сломлен. Если его команда не найдет выхода из этой ситуации, то нужно задуматься об уходе», — цитирует ТАСС Джонса.

В ночь с 21 на 22 сентября на стадионе «Уэмбли» в Лондоне Дюбуа нокаутировал Джошуа в пятом раунде. 34-летний Джошуа за свою карьеру одержал 28 побед (25 нокаутом) и потерпел 4 поражения.