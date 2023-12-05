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Сегодня, 11:03

Рой Джонс: «Джордж Форман нокаутировал бы Уайлдера»

Давид Хачатрян
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Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжелой весовой категории Рой Джонс-младший (66-10) уверен, что бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Джордж Форман (76-5) смог бы нокаутировать экс-чемпиона WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера (43-2).

«Это очень сложно предсказать, но если Фьюри смог нокаутировать Уайлдера, то Джордж точно его нокаутирует», — сказал Джонс Sports Illustrated.

Форман оформил 68 нокаутов в 81 поединке, в то время как Уайлдер — 42 нокаута в 46 поединках.

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