Рой Джонс-младший заявил, что знает, как победить Джейка Пола

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс — младший заявил, что знает, как победить Джейка Пола. Бой может пройти весной 2025 года в Пуэрто-Рико.

«Пол, конечно, неплохо боксирует для блогера, — цитирует ТАСС Джонса. — Но я знаю и понимаю, как его победить. Думаю, что Майку Тайсону не хватило совсем немного. Но если у нас с Полом будет бой, я знаю, как сделать его проигравшим».

На счету 55-летнего Джонса 66 побед (47 нокаутом) и 10 поражений.

В активе 27-летнего Пола 11 побед (7 нокаутом) и 1 поражение. В ноябре 2024 года блогер единогласным решением судей победил бывшего абсолютного чемпиона мира Майка Тайсона.