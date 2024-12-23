Рой Джонс может провести бой против Джейка Пола весной

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс — младший может провести поединок против Джейка Пола весной.

«Сейчас идут предварительные разговоры о таком бое. Посмотрим, как они будут продвигаться», — приводит слова представителя Джонса ТАСС.

Пол одолел бывшего абсолютного чемпиона мира Майка Тайсона, получив единогласное решение судей. Сейчас ему 55 лет, в его спортивной биографии 66 побед (47 из них нокаутом) и 10 поражений. Джонс оставил профессиональный ринг и теперь участвует в показательных поединках.