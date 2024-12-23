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Сегодня, 14:29

Рой Джонс может провести бой против Джейка Пола весной

Камила Абдурахманова
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс — младший может провести поединок против Джейка Пола весной.

«Сейчас идут предварительные разговоры о таком бое. Посмотрим, как они будут продвигаться», — приводит слова представителя Джонса ТАСС.

Пол одолел бывшего абсолютного чемпиона мира Майка Тайсона, получив единогласное решение судей. Сейчас ему 55 лет, в его спортивной биографии 66 побед (47 из них нокаутом) и 10 поражений. Джонс оставил профессиональный ринг и теперь участвует в показательных поединках.

Источник: ТАСС
Джейк Пол
Рой Джонс
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