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Сегодня, 09:52

Рой Джонс: «Бивол — фаворит в противостоянии с Бетербиевым»

Давид Хачатрян
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Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжелой весовой категории Рой Джонс-младший (66-10) объяснил, почему считает чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (23-0) фаворитом в бою с чемпионом IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым (20-0).

«Сейчас преимущество на стороне Бивола — 60 на 40. Бетербиев — великолепный боец с невероятной мощью, но и он уже падал в поединках с Джеффом Пейджем и Каллумом Джонсоном. Это будет отличный бой, и шансы могут уравняться только из-за мощной ударной техники Бетербиева. Возможно, он сможет попасть в цель, а возможно, и нет. В этом случае шансы 50 на 50. Однако в целом у Бивола есть преимущество», — сказал Джонс Boxing Social.

Бивол и Бетербиев должны подраться 12 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
Рой Джонс
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