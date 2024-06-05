Рой Джонс: «Бивол — фаворит в противостоянии с Бетербиевым»

Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжелой весовой категории Рой Джонс-младший (66-10) объяснил, почему считает чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (23-0) фаворитом в бою с чемпионом IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым (20-0).

«Сейчас преимущество на стороне Бивола — 60 на 40. Бетербиев — великолепный боец с невероятной мощью, но и он уже падал в поединках с Джеффом Пейджем и Каллумом Джонсоном. Это будет отличный бой, и шансы могут уравняться только из-за мощной ударной техники Бетербиева. Возможно, он сможет попасть в цель, а возможно, и нет. В этом случае шансы 50 на 50. Однако в целом у Бивола есть преимущество», — сказал Джонс Boxing Social.

Бивол и Бетербиев должны подраться 12 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.