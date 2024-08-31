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Сегодня, 20:13

Рой Джонс: «Россия любит меня, а я Россию»

Сергей Жуков
корреспондент
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Абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе, российский боксер американского происхождения Рой Джонс в ходе мероприятия «Ночь Московского спорта» рассказал, о своей любви к Москве и России.

Джонс проведет боксерскую тренировку с футболистом Артемом Дзюбой на Трубной площади в рамках мероприятия.

— Чем вам нравится Москва?

— Я люблю людей, которые любят меня. Россия любит меня, а я Россию.

55-летний Джонс получил российское гражданство в 2015 году. Также спортсмен известен как актер и музыкант.

Бокс
Рой Джонс
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