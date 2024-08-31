Рой Джонс: «Россия любит меня, а я Россию»

Абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе, российский боксер американского происхождения Рой Джонс в ходе мероприятия «Ночь Московского спорта» рассказал, о своей любви к Москве и России.

Джонс проведет боксерскую тренировку с футболистом Артемом Дзюбой на Трубной площади в рамках мероприятия.

— Чем вам нравится Москва?

— Я люблю людей, которые любят меня. Россия любит меня, а я Россию.

55-летний Джонс получил российское гражданство в 2015 году. Также спортсмен известен как актер и музыкант.