Рой Джонс сообщил о трагической гибели своего сына Деандре

Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжелой весовой категории Рой Джонс-младший (66-10) сообщил о гибели своего сына Деандре.

«К сожалению, мой сын Деандре покончил с собой в субботу. Я благодарен богу за то, что он дал мне возможность вернуться домой в пятницу вечером и провести последнюю ночь в его жизни с ним и семьей. Я знаю, многие сейчас переживают трудные времена, но ничто не стоит лишения жизни. Бог дает ее, и он должен быть тем, кто ее заберет. Пожалуйста, уважайте нашу личную жизнь и жизнь моей семьи, пока мы переживаем эту потерю. Спасибо за поддержку», — написал Джонс в своих соцсетях.

Деандре было 32 года. У Джонса и его супруги Нэтлин есть еще два сына: Дешон и Рой Джонс III.

В 2015 году Джонс получил российское гражданство. Американец в своем последнем поединке проиграл экс-чемпиону UFC в легком весе Энтони Петтису (1-0) решением большинства судей. Бой состоялся 1 апреля в Милуоки, США.