Саламов дал прогноз на бой Бетербиева и Бивола

Экс-чемпион мира IBO, обладатель континентальных титулов WBO и IBF, российский тяжеловес Умар Саламов (28-2) считает, что чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (20-0) может выиграть у чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (23-0) по очкам.

«У Артура есть все, чтобы выиграть у Бивола досрочно. Единственное возможное препятствие — его возраст. Но даже в таком возрасте он был в отличной форме в последних боях. Если он будет в кондициях, как в последних боях, то Биволу будет непросто. Но если Дмитрий выдержит натиск на протяжении 12 раундов и устоит на ногах, он может выиграть по очкам», — приводит слова Саламова Metaratings.

Бивол и Бетербиев должны подраться 12 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.