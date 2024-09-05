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Сегодня, 18:00

Саламов может провести бой за чемпионский пояс с Глэнтоном

Владислав Маслов
Корреспондент
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Экс-чемпион мира по версии IBO, российский боксер Умар Саламов поделился мнением о возможном сопернике по поединку за пояс временного чемпиона WBA International в первом тяжелом весе.

«Пока мы ждем официального подтверждения оппонента, но им должен стать Брэндон Глэнтон. С ним идут сейчас переговоры, поединок должен будет пройти в России. Ближайшая цель у меня — стать чемпионом мира по одной из четырех ведущих версий. В первую очередь я нацелен сейчас на WBA», — сказал Саламов.

Также спортсмен рассказал, что за него всегда болеет глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«Мои бои всегда вызывают интерес на родине, и Рамзан Ахматович всегда болеет, поддерживает. Думаю, он будет смотреть этот бой и болеть за меня», — добавил боксер.

Ближайший бой Саламов проведет 11 сентября в Москве, его соперником станет нигериец Остин Ннамди.

Бокс
Умар Саламов
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