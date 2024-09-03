Саламов: «В реванше я бы выиграл у Бивола на сто процентов»

Экс-чемпион мира IBO, обладатель континентальных титулов WBO и IBF, российский тяжеловес Умар Саламов (28-2) признался, что переоценил чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (23-0) и недооценил себя.

«Только одни плюсы я вынес из этого боя. Я знаю, что Бивол выиграл у Сауля Альвареса и Хильберто Рамиреса. Каким он был с первого боя, таким и останется. Он ни в чем не прибавил, но остался таким же сильным. Я добавил морально. Если бы мы подрались заново, думаю, выиграл бы у Бивола на сто процентов. Я просто слишком переоценил Бивола, а себя недооценил», — приводит слова Саламова Metaratings.

Бивол победил Саламова единогласным решением судей (110-118, 110-118, 109-119). Бой состоялся 11 декабря 2021-го в Екатеринбурге.