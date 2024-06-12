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Сегодня, 09:19

Саудовский фонд благосостояния ведет переговоры о создании боксерской лиги

Давид Хачатрян
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Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF) ведет переговоры с несколькими заинтересованными сторонами бокса о создании лиги, сообщает Reuters.

Несколько ведущих промоутеров, включая Matchroom Boxing и Golden Boy Promotions, вовлечены в переговоры, которые могут привести к сделке, оценивающей новый проект в 4-5 миллиардов долларов, сказал один из собеседников агентства.

В настоящее время в боксе действуют такие боксерские организации, как Всемирный боксерский совет, Международная боксерская федерация, Всемирная боксерская ассоциация и Всемирная боксерская организация, каждая из которых имеет свои собственные правила в отношении чемпионских поясов.

Саудовская Аравия вливает миллиарды долларов в спорт, пытаясь избавить королевство от нефтяной зависимости в рамках программы де-факто правителя наследного принца Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда «Видение 2030», которая направлена на развитие туризма, частного сектора и создание рабочих мест.

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