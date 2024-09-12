Бой Альварес — Берланга будет проходить в ночь на 15 сентября.

Сауль Альварес (Мексика) и Эдгар Берланга (США) подерутся в главном поединке на профессиональном турнире по боксу, который пройдет в ночь с 14 на 15 сентября. На кону — титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBC и WBO во втором среднем весе.

Бой пройдет на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США. Поединки главного карда турнира начнутся в 3.00 по московскому времени.

Альваресу 34 года, он проведет 66-й поединок на профессиональном уровне. У мексиканца 61 победа, две ничьи и два поражения. Сауль является действующим обладателем чемпионских титулов по версиям WBA, WBC и WBO.

Берланге 27 лет, на счету американца — 22 профессиональных боя, он одержал победу во всех поединках.