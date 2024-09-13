Сегодня, 18:00
Боксерский турнир пройдет на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в ночь на 15 сентября. Начало — в 1.00 по московскому времени.
В главном событии вечера состоится титульный бой за звание чемпиона мира по версиям WBA, WBC и WBO во втором среднем весе между Саулем Альваресом и Эдгаром Берлангой. В соглавном бою Эрисланди Лара проведет защиту титула против Дэнни Гарсия.
Сауль Альварес — Эдгар Берланга
Эрисланди Лара — Дэнни Гарсия
Калеб Плант — Тревор Маккамби
Роландо Ромеро — Мануэль Хаймес
Стивен Фултон — Карлос Кастро
Ройман Вилья — Рикардо Салас Родригес
Джонатан Лопес — Ричард Медина
Лоуренс Кинг — Вон Уильямс
Йоэнли Эрнандес — Хосе Санчес
Бек Нурмаганбет — Джошуа Конли
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