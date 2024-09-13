Мексиканский боксер Сауль Альварес и американец Эдгар Берланга проведут поединок за титул чемпиона мира по версиям WBA, WBC и WBO во втором среднем весе (до 76,2 кг) в ночь с 14 на 15 сентября. Боксерский вечер пройдет на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Начало — в 1.00 по московскому времени. Главный бой ожидается около 7.00 мск.

В России официальной трансляции турнира не будет. Из других стран смотреть за поединком можно на стриминговых платформах Amazon Prime и DAZN.

34-летний мексиканец имеет рекорд — 21-2-2. На счету 27-летнего американского боксера рекорд в профессиональной карьере — 22-0.

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