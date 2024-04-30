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30 апреля, 23:30

Сауль Альварес — Хайме Мунгия: дата и время начала боя

Бой Альварес — Мунгия пройдет 5 мая
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Сауль Альварес.
Фото Global Look Press
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Абсолютный чемпион во втором среднем весе, мексиканец Сауль Альварес проведет поединок за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе против соотечественника Хайме Мунгии. Бой пройдет на арене «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (США) и начнется не ранее, чем в 04:00 по московскому времени 5 мая.

Формат боя — двенадцать раундов. Правами на трансляцию поединка Альвареса и Мунгии обладает онлайн-платформа DAZN. Бесплатная прямая трансляция на территории Российской Федерации не предусмотрена.

Альварес на профессиональный уровень вышел в 2005 году. В 2011-м завоевал пояс WBC в первом среднем весе, после чего становился чемпионом мира в этом дивизионе по другим версиям, выигрывал титулы в средней и полутяжелой категориях. На данный момент является абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе и самым высокооплачиваемым боксером планеты.

Мунгия на профессиональном ринге выступает с 2013 года. В 2018-м стал чемпионом мира по версии WBO в первом среднем весе. Защитил титул пять раз, после чего поднялся на одну категорию. В 2020-м выиграл пояс WBO Inter-Continental в среднем весе, который отстоял трижды.

Бокс
Сауль Альварес
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