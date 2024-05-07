Сауль Альварес может подраться с Теренсом Кроуфордом в декабре

Саудовский советник при королевском дворе в ранге министра и нынешний председатель Главного управления развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх подтвердил, что намерен организовать поединок между абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом (61-2) и абсолютным чемпионом мира в полусреднем весе Теренсом Кроуфордом (40-0) в декабре или январе 2025-го.

«Я работаю над тем, чтобы организовать бой Канело, это будет большой бой для Кроуфорда», — приводит слова Аль-Шейха ESPN.

Альварес победил Хайме Мунгию (43-1) единогласным решением судей (117-110, 116-111, 115-112). Бой состоялся 4 мая на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

Кроуфорд и узбекский боксер, владеющий титулом WBA в первом среднем весе, Исраил Мадримов (10-0), подерутся 3 августа в Лос-Анджелесе, США.