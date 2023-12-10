Сауль Альварес ответил на обвинения в том, что он якобы избегает боя с Бенавидесом

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (60-2) считает, что с кем бы он ни дрался, люди всегда будут обвинять его в том, что он избегает других боксеров.

«Да, так всегда бывает. Я дрался с Эрисланди Ларой, Остином Траутом, Флойдом Мейвезером, Мигелем Котто, Геннадем Головкиным, Дэниелем Джейкобсом, Каллумом Смитом, Билли Джо Сондерсом. В конце концов, я победил практически всех из них. Если я побью Бенавидеса, они скажут: «А почему бы тебе не встретиться с тем парнем?» Посмотрите на мою историю, я делал все в боксе. Я делал все», — сказал Альварес Fight Hub TV.

Альварес в прошлом бою победил Джермелла Чарло (35-2) единогласным решением судей (119-109, 119-108, 119-108). Бой состоялся 30 сентября на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Дэвид Бенавидес (28-0) в прошлом бою одолел Деметриуса Андраде (32-1) в шестом раунде, когда угол Андраде отказался от продолжения поединка. Поединок состоялся 2 декабря в Michelob Ultra Arena в Парадайсе, США.