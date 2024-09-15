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Сегодня, 07:23

Сауль Альварес победил Эдгара Берлангу решением судей

Давид Хачатрян
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Чемпион мира по версии WBA, WBC и WBO во втором среднем весе Сауль Альварес (62-2) успешно защитил титулы в бою с Эдгаром Берлангой (22-1), нанеся уроженцу Нью-Йорка первое поражение в карьере.

Поединок закончился единогласным решением судей (117-110, 118-109,118-109). При этом Альварес отправил Берлангу в нокдаун уже в третьем раунде. Бой состоялся 15 сентября на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

Альварес идет на серии из пяти побед. В прошлый раз он проигрывал россиянину, чемпиону WBA в полутяжелом весе Дмитрию Биволу (23-0), единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113). Бой состоялся 7 мая 2022-го на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

Бокс
Сауль Альварес

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