Сауль Альварес отреагировал на бой Тайсона и Пола: «Это скорее шоу, чем бой»

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (60-2) поделился своим отношением к поединку между блогером и боксером Джейком Полом (9-1) и бывшим абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе Майком Тайсоном (50-6).

«То, что Netflix в этом участвует, это хорошо. Но я не заинтересован в таком поединке. Я думаю, это скорее шоу, чем бой», — сказал Альварес TMZ Sports.

Тайсон и Пол подерутся 20 июля на стадионе AT&T в Далласе, США. Бой будет транслироваться в прямом эфире на Netflix.