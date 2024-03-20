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20 марта, 14:40

Сауль Альварес: «Подерусь с Бенавидесом хоть завтра за 150–200 миллионов долларов»

Давид Хачатрян
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Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (60–2) считает, что не обязан принимать вызов обладателя временного титула WBC во втором среднем весе Дэвида Бенавидеса (28–0).

«Кто он такой, чтобы предлагать мне деньги? — возмутился Альварес, общаясь с журналистами на пресс-конференции к бою с Хайме Мунгией (43-0). — Он не тот, кто может предлагать мне деньги. Если ко мне придет кто-то из промоутеров и предложит 150-200 миллионов, я буду драться хоть завтра. Я дерусь с [Хайме] Мунгией только потому, что появились дополнительные 25 миллионов.

Должен ли я драться с Бенавидесом? Помните, как все происходило перед боем с Головкиным? Я дрался с Головкиным, Каллумом Смитом, Билли Джо Сондерсом и Калебом Плантом, но вам, ребята, никогда не будет достаточно. Я больше не должен никому ничего доказывать. Я сделал все в своей карьере».

Альварес подерется с соотечественником Мунгией 4 мая в Лас-Вегасе, США.

Бенавидес в прошлом бою одолел Деметриуса Андраде (32–1) в шестом раунде, когда угол Андраде отказался от продолжения поединка. Бой состоялся 2 декабря 2023-го в Michelob Ultra Arena в Парадайсе, США.

Бокс
Сауль Альварес
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