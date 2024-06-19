Сауль Альварес следующий бой может провести против Уильяма Скалла

Промоутерская команда кубинского боксера Уильяма Скалла (22-0, 9 KO) AGON Sports сообщила, что они подписали контракт на бой с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом (61-2).

«Мы рады, что смогли достичь соглашения с TGB. Пока мы не можем раскрывать детали, но команда «Канело» сообщит о них в нужное время», — сказано в сообщении AGON Sports.

Альварес победил Хайме Мунгию (43-1) единогласным решением судей (117-110, 116-111, 115-112). Бой состоялся 4 мая на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

Скалл в прошлом бою одолел Шона Хемфилла (16-2) единогласным решением судей (78-73, 76-75, 79-72). Поединок состоялся 4 мая на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.