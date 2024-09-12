Альварес: «Я могу нокаутировать Конора в любой момент»

Чемпион мира по версии WBA, WBC и WBO во втором среднем весе Сауль Альварес заявил, что готов подраться против экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

«Бой с Конором? Почему бы и нет? Тогда мы докажем, что бокс лучше ММА. Это будет просто, легко и очень прибыльно. Я могу нокаутировать его в любой момент. Один, два, три раунда — сколько захочу, столько и будет», — сказал мексиканец в интервью Мануку Акопяну.

Альварес и Эдгар Берланга (22-0) подерутся 14 сентября на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.