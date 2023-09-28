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Сауль Канело Альварес — Джермелл Чарло: где смотреть трансляцию боя онлайн

Канело подерется с Чарло за пояс абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе 1 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Сауль Канело Альварес.
Фото AFP
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В ночь с 30 сентября на 1 октября в Лас-Вегасе (США) мексиканец Сауль Альварес проведет бой за пояс абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе с американцем Джермеллом Чарло. Поединок пройдет на «T-Mobile Arena». Ориентировочное время начала — 4.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн трансляцию боя Канело — Чарло.

Официальной трансляции в России не будет. В прямом эфире противостояние Канело — Чарло покажет стриминговый онлайн-сервис DAZN. Также нелегально бесплатно можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте».

У 33-летнего Альвареса в активе 59 побед, два поражения и две ничьи. На счету 33-летнего Чарло — 35 побед, одно поражение и одна ничья.

Бокс/ММА: новости и обзоры боев, расписание поединков и статьи, фото и рейтинги в актуальном виде.

Бокс
Сауль Альварес
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Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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