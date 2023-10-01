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Альварес — Чарло: где смотреть прямой эфир боя

Бой Альварес — Чарло за пояс абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе не покажут в России
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Сауль Альварес.
Фото Global Look Press
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Мексиканец Сауль Альварес встретится с американцем Джермеллом Чарло в ночь с 30 сентября на 1 октября в поединке за пояс абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.

Бой пройдет в Лас-Вегасе на «T-Mobile Arena». Ориентировочное время начала — 4.00 по московскому времени.

Официальной трансляции в России не будет. В прямом эфире противостояние Канело — Чарло покажет стриминговый онлайн-сервис DAZN. Также поединок можно будет посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических сообществах. «СЭ» проведет текстовую онлайн трансляцию боя Канело — Чарло.

Бой мексиканца и американца будет проходить в 12 раундов. Альварес и Чарло оспорят титулы в суперсредней категории (до 76,2 кг), которые в данный момент принадлежат мексиканцу. А именно: WBA (Super), WBC, IBF, WBO и The Ring.

Бокс/ММА: новости и обзоры боев, расписание поединков и статьи, фото и рейтинги в актуальном виде

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Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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