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Сегодня, 12:25

Сборная Казахстана по боксу выступит на чемпионате Азии

Камила Абдурахманова
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Главный тренер национальной команды Кайрат Сатжанов заявил, что сборная Казахстана выступит на чемпионате Азии в Таиланде, который проведет Азиатская Конфедерация бокса (ASBC), входящая в IBA.

«Мы будем участвовать на чемпионате Азии, который будет проходить в Таиланде с 30 ноября по 12 декабря 2024 года. Значит ли это, что после перехода бокса Казахстана в World Boxing турниры IBA для нас не закрыты? Да», — заявил Сатжанов Legalbet.kz.

4 ноября Казахстанская федерация бокса присоединилась к World Boxing — организации, которая конкурирует с IBA. После Олимпийских игрных игр в Париже, где мужская сборная Казахстана завоевала одну серебряную медаль (Нурбек Оралбай, 80 кг), Сатжанов занял пост главного тренера команды.

Источник: Legalbet.kz

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