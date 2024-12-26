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Сегодня, 01:46

Сборная России выиграла международные соревнования по боксу

Евгений Козинов
Корреспондент
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Женская сборная России по боксу одержала победу на международном турнире с участием команд Узбекистана и Белоруссии.

Юлия Чумгалакова (до 48 кг), Рината Безель (до 50 кг), Анна Аэдма (до 52 кг), Дарья Пантелеева (до 54 кг), Людмила Воронцова (до 57 кг), Нуне Асатрян (до 63 кг), Альбина Молдажанова (до 70 кг), Анастасия Шамонова (до 75 кг), Салтанат Меденова (до 81 кг) и Мария Кучманова (свыше 81 кг) представляли Россию на соревнованиях, прошедших в подмосковном Серпухове.

Россиянки сначала одержали победу над командой Белоруссии — 16:11. Во второй день российские спортсменки оказались сильнее сборной Узбекистана — 18:12.

Второе место заняла сборная Узбекистана, которая выиграла у белорусок — 14:10. Сборная Белоруссии соответственно стала третьей.

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