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30 октября, 23:41

Семь российских боксеров 17-18 лет гарантировали себе медали первенства мира в Черногории

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Семь российских боксеров вышли в полуфинал мирового первенства для спортсменов в возрасте 17-18 лет, которое организовано Международной ассоциацией бокса (IBA). Об этом сообщает Федерация бокса России.

Турнир проходит в черногорском городе Будва. В четвертьфинальных поединках победы одержали Вячеслав Рогозин (весовая категория до 54 кг), Платон Козлов (до 60 кг), Алексей Гуков (до 71 кг), Руслан Шихмамбетов (до 80 кг), Камиль Джамаев (до 86 кг), Снежана Кузнецова (до 52 кг) и Диана Сикстуа (до 54 кг).

Все семеро боксеров обеспечили себе как минимум бронзовые медали турнира.

Россияне выступают с флагом и гимном страны без ограничений.

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