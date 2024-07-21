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Сегодня, 19:32

Кратос: «Фомичев не был настроен на бой и отдал победу»

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Бывший претендент на титул чемпиона кулачной лиги Top Dog в среднем весе Сергей Калинин по прозвищу «Кратос» прокомментировал победу Мурада Халидова над Олегом Фомичевым на турнире в Уфе.

«Олег Фомичев просто не был настроен на бой и из-за этого отдал победу. Думаю, он еще заберет свое в следующем бою, если у них будет реванш. Тогда он более ответственно подойдет к делу. В его высоком классе я не сомневаюсь», — цитирует Калинина Vprognoze.ru.

20 июля чемпион Top Dog Олег Фомичев проиграл техническим нокаутом в третьем раунде Мураду Халидову, который является чемпионом организации «Наше дело».

Источник: Vprognoze.ru
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