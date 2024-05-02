Сергей Ковалев дал прогноз на бой Усика и Фьюри

Экс-чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев (35-4) считает чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (21-0) фаворитом в противостоянии с чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (34-0).

— А что ты думаешь по поводу предстоящего поединка Усика и Фьюри?

— Уже другое немножко, да. Про Фьюри, посмотрев его бой с Нганну, можно сказать: «Ну все, Цыганский король уже сдулся». Но мое личное мнение — он не сдулся, а просто его недооценил. Он вышел, думая, что будет легкий бой. А тот, наоборот, настроился. И вот так и получилось — один недооценил, а другой настроился конкретно.

Для Фьюри, может быть, эта пауза даже плюсом будет, что он испытал вот этот момент. То есть эмоционально он пережил уже именно такой [плохой] настрой. Сейчас он на тот пережитый настрой будет наслаивать. Бой неоднозначный и интригующий, здесь не могу дать четких прогнозов.

— 50 на 50?

— Наверное, 60 на 40 в сторону Сани все-таки. Саня все-таки именно в боксе хитрый, находчивый, ловкий. Он не дышит под водой 4 минуты плюс! Человек-амфибия, короче. (Улыбается.).

— По системе папы Ломаченко, правильно?

— Ну, я не знаю, по какой системе, но как он задерживает эти все дыхания, дыхательные практики все эти делает. Я видел, как он тренируется. Не видел, конечно, как Фьюри тренируется, поэтому тут судить не могу. Почему мне кажется, что 60 на 40 [в пользу Усика] - Фьюри своими габаритами может быть неудобен для Усика. Из-за вот этих габаритов, из-за вот этой вот разгильдяйской школы, что ли, вот этим он неудобен, поэтому Сане, может быть, будет трудно подобрать к нему ключик. В этом и интрига, интересно.

Фьюри и Усик должны были встретиться на ринге 17 февраля, но бой был перенесен на 18 мая из-за рассечения над правым глазом, полученного Фьюри во время спарринга. Оба бойца согласились на новую дату, место проведения поединка остается прежним — Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.