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Сегодня, 13:00

Сергей Ковалев: дата боя и соперник на турнире Тайсон Фьюри — Александр Усик

Сергей Ковалев проведет поединок против Робина Сафара 18 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Сергей Ковалев.
Фото Соцсети
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Российский боксер Сергей Ковалев проведет 10-раундовый поединок против непобежденного шведа Робина Сафара в рамках вечера бокса Ring of Fire в субботу, 18 мая. Ивент пройдет на Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и начнется в 18.00 по московскому времени.

На счету 41-летнего россиянина рекорд в боксе — 35-4-1. 31-летний шведский боксер имеет рекорд 16-0-0.

В России официальной трансляции боксерского вечера не будет. В прямом эфире следить за поединками можно на платформе ESPN+. Также смотреть бои можно в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Бокс/ММА: новости и обзоры боев, расписание поединков и статьи, фото и рейтинги в актуальном виде

Бокс
Сергей Ковалев
0
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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