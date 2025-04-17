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17 апреля, 14:45

Сергей Ковалев: когда прощальный бой, дата и соперник

Сергей Ковалев проведет прощальный бой с Артуром Маном
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Российский боксер Сергей Ковалев проведет прощальный бой в Челябинске на турнире IBA.Pro в пятницу, 18 апреля. Его соперником станет Артур Ман из Германии. Начало поединка — ориентировочно после 22.00 по московскому времени.

Ковалев является бывшим чемпионом мира по версиям WBO, IBF и WBA. Всего на профессиональном ринге он провел 41 бой, на его счету — 35 побед, 5 поражений и 1 ничья. Предыдущий поединок Сергея состоялся в мае 2024 года, тогда он проиграл Робину Сафару единогласным решением судей.

Ман за карьеру одержал 22 победы и потерпел четыре поражения. В ноябре 2024 года немец нокаутировал Йона Михая Десробиту в седьмом раунде поединка.

Артур Манн
Бокс
Сергей Ковалев
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