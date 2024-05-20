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Сегодня, 08:08

Сергей Ковалев: «Подшутил над соперником и сам прикурил»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев (35-5) высказался после поражения Робину Сафару (17-0) единогласным решением судей (92-97, 90-99, 94-95).

«Подшутил над соперником и сам прикурил. Так бывает. Конечно, сказался долгий простой. Не пойму, почему заволновался, переживал в день боя как новичок. Волнение какое-то было. Сгорел, перегорел. Вышел в ринг ватный, резкости не было, скорости не было, остроты не было. Не знаю, то ли годы, то ли эти долгие паузы сказываются.

Сейчас отдохну и буду принимать решение, что делать дальше. Пока мысли такие... Ни о чем, короче. Но что нас не ломает, делает нас только сильнее. Поэтому всем добра. Спасибо за поддержку», — написал Ковалев в соцсетях.

Ковалев проиграл Сафару единогласным решением судей (92-97, 90-99, 94-95). Бой состоялся 18 мая на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Бокс
Сергей Ковалев
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