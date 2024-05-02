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Сегодня, 10:00

Сергей Ковалев: «В начале карьеры был в таком состоянии, что хоть в колготках был готов выйти!»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев (35-4) отметил, что сейчас он так же голоден до побед, как и в начале своей профессиональной карьеры.

— Я тогда [в начале профессиональной карьеры] был в таком состоянии, что и в колготках был готов выйти! (смеется) Настолько был голоден до побед, до всего, прям дайте мне только шанс! — сказал Ковалев «СЭ». — Потому что я сколько прокатался в сборной, постоянно меня то там динамили, то там динамили. На самом деле — дайте только шанс! Никто меня в России не верил в сборной. Но что не делается — все к лучшему. Если бы я в России добился успехов в любителях, то, наверное, вряд ли бы здесь оказался. Потому что, может быть, был бы уже удовлетворен определенными потребностями. А тут прям голодный-голодный.

Сейчас нахожусь в той же ситуации — я опять голодный. Последний бой был уже два года назад — с братом Кубрата Пулева, Тервелом Пулевым (Ковалев дебютировал в первом тяжелом весе и победил единогласным решением судей. — Прим. «СЭ»). До него же был бой с Канело. То есть за четыре года я провел лишь один бой. Я сейчас нахожусь в той же яме, в которой был, когда только начинал боксировать в профессионалах — это 2009 год, когда был голоден до побед, до денег. Сейчас я в той же ситуации, но у меня уже и семья есть, и куча обязательств, расходов, которые я должен нести. А у меня просто сейчас нет такой возможности. Я жажду, жажду, жажду, говорю: дайте мне бой!

Мне 41 год, но для меня это просто цифры, мне вообще по-барабану 41 мне или 20, главное — дайте мне то, что мне надо, дайте удовлетворить амбиции, закрыть свои потребности. Я готов опять землю грызть, поэтому остаюсь до сих пор в обойме. Тренируюсь с узбекской сборной, и меня все устраивает, мне все нравится. Главное, чтобы это все произошло — то, что мы перед собой поставили, — добавил боксер.

Ковалев подерется с Робином Сафаром (16-0) 18 мая на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Сергей Ковалев. «Нахожусь в яме — как когда только начинал. Жизнь так нагнула, что и акции поскидывал, и крипту». Сергей Ковалев возвращается — голодный, как в молодости
Бокс
Сергей Ковалев
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