Сергей Ковалев подерется с непобежденным Робином Сафаром 17 февраля в Саудовской Аравии

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев (35-4) встретится с непобедимым Робином Сафаром (16-0, 12 KO) в рамках вечера бокса, главным событием которого станет объединительный бой между Тайсоном Фьюри (34-0) и Александром Усиком (21-0).

Бой состоится 17 февраля на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Об этом сообщает ESPN.

Сафар всю свою семилетнюю профессиональную карьеру дрался с малоизвестными соперниками. В прошлом бою он одолел ДеШона Уэбстера (12-7) единогласным решением судей. Бой состоялся 19 апреля 2023-го.

Ковалев в прошлом бою победил Тервела Пулева (16-1) единогласным решением судей (98-92, 98-92, 97-93) в мае 2022-го. Для Ковалева этот бой был дебютным в первом тяжелом весе.