Сергей Ковалев: «Я сейчас нахожусь в непростой ситуации. Для меня это яма»

Экс-чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев (35-4) признался, что на пике своей профессиональной карьеры неправильно распоряжался деньгами. Об этом Ковалев сказал «СЭ».

— Ты сказал слово «яма». С чем связано это твое сегодняшнее состояние? Ты говорил, что вложил примерно 10 миллионов долларов, которые в итоге не сработали.

— Беда одна не приходит. Постоянно где-то что-то как в клубок наматывается — то там, то там, то там, и череда моих неправильных действий в жизни привела к той ситуации, в которой я сейчас нахожусь. Я сейчас нахожусь в непростой ситуации. Для меня это яма. Но я из этой ямы все равно выберусь, иначе меня в ней закопают. Просто мне нужна возможность, и я эту возможность планирую реализовать на своем бою.

Понимаю, что мне нужно выступить очень ярко, заинтересовать организаторов турнира, где мы будем боксировать. Мне нужно опять стрельнуть. Яма в каком плане? Яма, опять же, финансовая. Финансы для меня — это энергия. Если у тебя финансы есть, у тебя есть энергия. Ты можешь, не знаю... пойти себе купить булку хлеба, пойти купить кусок мяса — и приготовить его. Нет у тебя энергии, ты даже... ну, не знаю... ты не сможешь себя прокормить. Тем более я сейчас не один. У меня семья. У меня пошли хорошие доходы, когда я боксировал, на топе был. Но я неправильно финансами распорядился, потому что не знал, что с ними делать, был настолько поражен — что ни бой, то миллион, что ни бой, то миллион. Что с ними делать? Рядом не оказалось того человека, который мне бы подсказал, куда их правильно пристроить. И эти все друзья-присоски, с которыми я рос в Челябинске, вообще по жизни, они начали: давай туда, давай сюда, да там можно в тему, там можно в тему. По-нашему, по-челябински, по-русски, короче. Бизнес по-русски! (Улыбается.).

И все — я туда, туда, никаких обязательств, ни договоров, никаких-то там гарантий, чисто на честное слово. А эти люди — гады, по сути — воспользовались моей добротой. Доброту за слабость приняли. Я где-то им помочь хотел. С тем умыслом, что и им как бы помогаешь, и что потом зарабатывать будем вместе.

Я так к деньгам относился, потому что для меня деньги не главное в жизни, по сути. Можно так сказать. Но по факту — это называется энергия. Если я раздал всю энергию, я сам оказался без энергии. И сейчас я пытаюсь восстановить свой энергетический баланс. Да, у меня есть и другие моменты, которые мне приносят энергию. Но сейчас инфляция-не инфляция, жизнь подорожала. Все продукты, услуги подорожали, а все же это надо содержать и так далее. А от боев перестало приходить. За четыре года один бой провел. Ну че это? Это вообще никак! Все свои сбережения определенные, которые у меня были, я их расчехлил — и сейчас немножко тяжеловато.

У меня сейчас такая запредельная мотивация, что, блин, дайте мне опять возможность! Но я уже с другим опытом, уже с другим настроением, с другими какими-то мыслями. Конечно, уже не будет возможности, которая давалась тогда, — поезд ушел. Но тем не менее все еще не так плачевно. Всё — это когда уже гвоздь в крышку гроба забивается. Вот это — всё. А сейчас... ну да, сложности есть, трудности есть, но ничего, выплывем. Немножко там аппетиты поубавить, там. Сейчас везде на минималках. Вообще на минималках. Так как бокс ушел из Америки, я сюда [на подготовку в Узбекистан, чтобы потом биться в Саудовской Аравии] приехал. В Америке выдернуть кого-то на спарринги... это ему проживание надо оплатить, питание, тысячу [долларов] в неделю, перелеты. Ну, это накладно. Поэтому я сюда приехал — и мне тут вообще комфортно. И мама прилетела — повидались, и на русском тут все говорят — на родном языке, и поспарринговаться, потренироваться можно найти с кем. Я в своей тарелке. Здесь я получаю больше за меньшие деньги, нежели бы в Америке получал меньшее за большие деньги, — сказал боксер.

Ковалев подерется с Робином Сафаром (16-0) 18 мая на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.