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Сегодня, 11:45

Сергей Ковалев: «Сейчас нам с Бетербиевым нечего выяснять»

Ковалев прокомментировал давний конфликт с Бетербиевым
Давид Хачатрян
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Экс-чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев (35-4) отметил, что он в противостоянии чемпиона WBA и IBO в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (22-0) и чемпиона IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артура Бетербиева (20-0) больше болеет за Бивола. Об этом Ковалев сказал в интервью «СЭ».

— Бетербиев — Бивол. Мне кажется, твои симпатии могут быть на стороне Бивола, верно?

— Конечно. Я больше за Диму. Но пусть победит красивый бокс, потому что оба русские, оба россияне. Если даже кто-то из них выиграет, то пояса останутся все-таки в России. Что у меня свои какие-то сопернические моменты были в сборной с Артуром — сейчас уже понимаю, что мне с ним нечего выяснять. У него полутяжелый вес, я в тяжелый ушел, и я желаю что ему, что Диме победы. Может быть, получится так, что будет ничья, и останутся оба чемпионами при любом раскладе. Не знаю, как оно там будет. Так что посмотрим, этим бой и интересен. У Димы ноги, он такой попрыгунчик, он на ножках может, скажем так, создать проблему Артуру. А Артур — бьющий дядька, он может зацепить, но опять же — зацепить подвижную мишень очень тяжело. Поэтому он как танк, он ездит-ездит — «бабам!» такой, стреляет . А у Димы стиль другой, натяжной у него этот челнок, влево-вправо раскачать, свой стиль какой-то, тоже интересный по-своему.

— Но работать на ногах, быть подвижным — это же не значит не уметь бить.

— Конечно. Тайминг — надо бить, когда твое положение находится в самом финальном напряжении. И именно акцент создать не просто на кулаке, а акцент всего тела должен быть, все тело вкладывается в кулак. В силу удара вкладывается все тело, на самом деле, от ног, это как пружина, и ты, когда этот тайминг ловишь, у тебя удар получается очень жесткий, сухой.

— Будешь смотреть бой Бетербиева и Бивола?

— Ну конечно, если будет такая возможность. Если я буду где-то ехать, то не буду специально сидеть в телефоне. Но я подготовлюсь, чтобы никуда не ехать заранее. 1 июня у нас будет, я еще тогда буду в Америке, потому что мы планируем тур небольшой сделать, числа 8-го, наверное, прокатиться с семьей. Покатаемся по Америке и потом полетим в Азию — так, немножко проветриться надо. 1 июня, наверное, буду смотреть, дома буду, потому что с семьей.

Бетербиев и Бивол подерутся 1 июня в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Сергей Ковалев. «Нахожусь в яме — как когда только начинал. Жизнь так нагнула, что и акции поскидывал, и крипту». Сергей Ковалев возвращается — голодный, как в молодости
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