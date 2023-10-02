Ковалев — о бое Альвареса и Чарло: «Джермелл — ссыкло»

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев (35-4) прокомментировал исход поединка между абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом (60-2) и чемпионом мира в первом среднем весе по версии WBA, WBC и IBF Джермеллом Чарло (35-2).

«Бой не смотрел, но по этому отрезку видео [когда Чарло зафиксировали нокдаун] видно, что Чарло — ссыкло», — написал Ковалев в соцсетях.

Альварес победил Чарло единогласным решением судей (119-109, 119-108, 119-108). Бой состоялся 30 сентября на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.