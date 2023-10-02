У Сергея Ковалева угнали «гелендваген»: «Тачку уперли прошлой ночью. Весело живем, я в шоке»

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев (35-4) рассказал, что неизвестные ночью у него украли G-Wagen, он же «гелендваген».

«Утро у нас сегодня не совсем доброе по простой причине: видите, не хватает чего-то [показывает на машины рядом с домом]? Все автомобили на месте, а одного нет, — сказал Ковалев на видео, размещенном в соцсетях. — Зато другой джип приехал [показывает на машину полиции] вместо моего «гелендвагена». Короче, тачку уперли прошлой ночью. Весело живем, я в шоке. Но ничего, будем искать.

Я понял одно: «кабан» [Mercedes-Benz W140]— это самая четкая машина, которая никому не нужна, кроме меня. Надежный, крепкий, редко ломается и ездить на нем, естественно, мне доставляет большое удовольствие. Теперь буду на нем еще больше ездить. Вот такие пироги.

Даже не знаю, то ли расстраиваться, то ли не расстраиваться. Короче, обновлю себе «гелендваген», хотя и на том у меня было всего шесть тысяч с копейками миль пробега, то есть я на нем исключительно редко ездил, чисто по праздникам. Ну вот, уехала».

Ковалев в прошлом бою победил Тервела Пулева (16-1) единогласным решением судей (98-92, 98-92, 97-93) в мае 2022-го. Для Ковалева этот бой был дебютным в первом тяжелом весе.