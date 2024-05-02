Сергей Ковалев: «За бой с Канело я получил самый большой гонорар в карьере»

Экс-чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев (35-4) рассказал «СЭ», что после противостояния с экс-чемпионом мира в двух весовых категориях Андре Уордом (32-0) его гонорар опустился с миллионов до сотен тысяч долларов.

— Сколько ты получил за бой с Ярдом, и сколько — за бой с Канело?

— Как правило, такие вещи не разглашаются. Но за Ярда — вообще копейки, если на уровне профессионального бокса считать. Потому что бой в России был, вот поэтому и копейки.

— Меньше миллиона?

— Ну да, меньше. А за Альвареса, конечно, я получил свой самый большой чек. Но этот чек, который я получил, мы распилили на четверых. По факту получилось, что... так как Top Rank мне проводил матч-реванш, брал на себя организацию боя с Элейдером Альваресом, с колумбийцем, он тоже участвовал как промоутер в том бое с [Саулем] Альваресом. То есть он получил [процент], моя промоутер получила, менеджер. И что осталось — мне. До вычета налога. Вообще, я давненько понял, что везде и всегда... к примеру, озвучили гонорар в миллион долларов, и боксер получает от него четверть — после налогов. Четверть остается. К примеру, миллион гонорар — 250 тысяч тебе пришло. Вот и живи на них. На них же надо пожить, к следующему бою подготовиться. Если получится — куда-то их реинвестировать, чтобы они еще где-то работали.

Но когда мне приходили деньги с боев — миллион плюс за каждый бой — я не знал, куда их девать. Я считал, что так будет всегда. Я туда, туда, туда, там что-то вкинешь, там вкинешь. Вообще в это не вникал, потому что был занят боксом. Не оказалось у меня такого человека, который бы сказал: «Серый, вот так и так, ну тормози, вот надо вот здесь». Я, конечно, сейчас на опыте уже, книжек определенных начитался — и продолжаю читать. Хоть начал книги читать. Понял, что нужно уметь читать книги, получать какую-то информацию из книг, чтобы управлять деньгами. Образование какое-то нужно. Ну, раз я в школе не учился, то хотя бы сейчас это наверстываю. Вот пытаюсь где-то там, там, там че-то как-то это. Понятно, что время не вернешь. Как говорится, опыт объясняет доходчиво, правда, берет дорого.

— Значит, за Канело ты получил самый большой гонорар в карьере.

— Ну да. С Уордом тоже был хороший человек. Причем за первый бой с Уордом я получил даже больше, чем за реванш. Мы, моя команда допустили ошибку, что дали согласие на продажу трансляции на Россию. Потому что в Америке есть такая сетка... или как она называется... провайдер... «Картина ТВ» — канал, интернет-телевидение. Все русские [в США] видят все русские каналы там. Если есть «Картина ТВ» — все русские каналы там смотришь. И у всех русских [в США] есть «Картина ТВ», которая стоит 100 или 150 долларов в год. Мы продали трансляцию на Россию, и все русские: «Зачем нам покупать Pay-Per-View?» Они просто взяли и «Картину ТВ» включили.

Да, мы на первом бою — я и тот человек — больше получили. Но у меня там была эмоциональная такая прям рана, разбитый я был. Ну, просто отняли все, что у меня было, годами заработанное. Плюс у меня гонорары упали — допустим, с миллионов сразу до сотен тысяч. После Уорда у меня гонорар был 300 тысяч. Не помню, с кем там боксировал... с Шабранским, что ли. Сразу гонорары упали. Когда у тебя пояса нет, ты все — ты пыль получаешь. Тебе из пыли сначала надо в глину превратиться, потом из глины в камень.Тебе нужно опять сначала все начинать. Определенных ошибок куча была сделана. Ну, значит, так надо. Значит, так надо — чтобы пройти дальше и, может, где-то в будущем детей своих от этого уберечь.

Ковалев подерется с Робином Сафаром (16-0) 18 мая на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.